Аналитики прогнозируют сохранение снижения прибыли фастфудов в 2026 году Аналитик Попова: прибыль заведений фастфуда останется на спаде в 2026 году

Москва15 апр Вести.В 2026 году сохранится тенденция к снижению чистой прибыли сетей фастфуда в России. Такой прогноз озвучила старший аналитик инвестиционной компании "Риком-Траст" Валерия Попова.

В СМИ отметили замедление темпов роста выручки крупных сетей ресторанов быстрого питания. Компании сохраняют оптимизм и заявляют о планах развития: некоторые игроки рынка намерены открыть десятки новых точек фастфуда. Однако независимые аналитики предупреждают, что эпоха бурного роста пока приостановлена, и индустрии придется адаптироваться к текущим условиям.

Скорее всего, высокая ключевая ставка сохранится в течение 2026 года. Также очень дорого обходится рынок труда — это не краткосрочный, а более долгосрочный тренд, поэтому он сохранится в этом году. По моему мнению, в 2026 году тенденция на снижение чистой прибыли фастфудов и снижение трафика остается считает Валерия Попова

Высокая ключевая ставка и сложности с привлечением и обслуживанием кредитных ресурсов вынуждают компании переходить к оптимизации.

Много лет рынок рос экстенсивно. То есть важной задачей торговых сетей было как можно раньше выйти на новые сегменты рынка и захватить как можно больше площадей. Сейчас рынок консолидируется. Из-за высокой ключевой ставки, сложности получения кредитных ресурсов, а также обслуживания этой кредитной нагрузки происходит оптимизация, а по каждой торговой точке рассчитывается ее экономика объясняет Александр Лебедев, старший преподаватель Департамента маркетинга Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ

Отмечается также рост цен в меню. Основатель "Теремка" Михаил Гончаров уверен, что подорожание связано с повышением стоимости аренды, а не продуктов питания.