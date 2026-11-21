Андрей Мерзликин целый год нелегально учился во ВГИКе и стал старостой

Андрей Мерзликин рассказал, как в молодости нелегально учился во ВГИКе Андрей Мерзликин целый год нелегально учился во ВГИКе и стал старостой

Москва21 ноя Вести.Заслуженный артист России Андрей Мерзликин рассказал в шоу "Кстати" на платформе VK Видео, что целый год притворялся первокурсником ВГИКа после провала вступительных экзаменов и даже стал старостой.

Я не поступил во ВГИК, но просто пришел 1 сентября в институт и прикинулся первокурсником… А через месяц декан зашла и спрашивает: кто у вас староста группы? А это же западло среди молодежи, так что я встаю и говорю, что это я поделился актер

Официально он стал учиться во ВГИКе лишь год спустя. При этом Мерзликин параллельно получал второе, экономическое высшее образование, и скрывал от руководства обоих учебных заведений, что совмещал очные программы.

Я [экономическое образование] не бросил, я закончил, хотя два последних года схлестнулись на два первых во ВГИКе - а учиться в двух дневных институтах по закону нельзя… Каждый институт думал, что я с ним сказал артист

Ранее стало известно, что сын Андрея Мерзликина поступил в МГУ на продюсера кино и телевидения.