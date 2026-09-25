Аракчи: безопасность в Ормузе не восстановить военными действиями

Аракчи заявил, что безопасность в Ормузе не восстановить угрозами и принуждением Аракчи: безопасность в Ормузе не восстановить военными действиями

Москва25 сен Вести.Безопасное судоходство в Ормузском проливе не восстановить с помощью военных действий и инструментов давления. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

Он также отметил, что Исламская Республика сохраняет приверженность безопасному судоходству через пролив.

Безопасное судоходство не может быть восстановлено посредством дальнейших военных действий, угроз, блокады или экономического принуждения сказал он журналистам

Иранский посол в России Казем Джалали ранее подчеркнул, что Вашингтон должен принять новый юридический статус Ормузского пролива, если хочет возобновления судоходства в нем.