Аргентина запустила программу гражданства за инвестиции Аргентина начнет выдавать гражданство за инвестиции от $350 тыс.

Москва2 окт Вести.Власти Аргентины объявили о запуске программы гражданства за инвестиции с минимальным порогом $350 тыс. Прием заявок начнется до конца года, сообщили в министерстве экономики страны.

Программа, прием заявок по которой начнется в течение четвертого квартала 2026 года, предлагает два простых и прозрачных механизма: внесение прямого безвозвратного взноса в национальную казну в размере $350 тыс; либо покупка государственных облигаций на сумму $800 тыс., выпущенных специально для этой программы говорится в сообщении

Программа также позволит получить аргентинское гражданство членам семьи основного просителя.

Стандартная семья, состоящая из главного заявителя, его супруги или супруга и двух несовершеннолетних детей, сможет запросить гражданство Аргентины за общую сумму $500 тыс. уточнили в министерстве

В министерстве заявили, что проситель гражданства пройдет проверку, в том числе на законность происхождения средств, отсутствие судимости и "репутационные риски". В ведомстве указали, что полученные ресурсы будут направлены на дальнейшее укрепление фискального и финансового положения республики.

По оценкам властей Аргентины, программа может привлечь около $2,5 млрд за пять лет.