Армия России ударила по используемым для хранения БПЛА логистическим центрам МО: ВС РФ ударили по логистическим центрам, используемым ВСУ для хранения БПЛА

Москва11 сен Вести.В ночь на 11 сентября Вооруженные силы РФ нанесли групповые удары по предприятиям промышленности, логистическим и data-центрам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России.

В заявлении оборонного ведомства говорится, что в городе Хмельницкий Хмельницкой области поражен инновационный терминал логистического центра "Новая почта", используемый для хранения и распределения БПЛА самолетного типа и комплектующих к ним.

Удары наносились высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами, добавили в ведомстве.

В Киеве и Киевской области ВС РФ поразили data-центр "Би-мобайл", а также логистический центр "Гостомель". Это объекты также были задействованы в интересах ВСУ, отметили в Минобороны РФ. Уточняется, что в центре обработки обрабатывались в том числе разведданные, функционировало сетевое оборудование в интересах ВСУ.

Кроме того, в Днепропетровской области нанесен удар по логистическому центру "Днепр", который также использовался для хранения БПЛА самолетного типа и комплектующих к ним.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что средства противовоздушной обороны в ночь на 11 сентября уничтожили 777 БПЛА самолетного типа над территорией России.