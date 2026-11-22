ВС РФ поразили в порту Килия задействованные в доставке военных грузов объекты

Армия России ударила по объектам инфраструктуры в порту Килия ВС РФ поразили в порту Килия задействованные в доставке военных грузов объекты

Москва22 ноя Вести.Вооруженные силы России нанесли поражение в порту Килия Одесской области объектам, которые задействованы в доставке военных грузов для украинских боевиков. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По информации ведомства, минувшей ночью российские войска с применением беспилотных летательных аппаратов нанесли удары в том числе по объектам портовой инфраструктуры, которые задействованы в интересах украинской армии.

В порту Килия Одесской области поражены объекты портовой инфраструктуры, задействованные в доставке военного имущества и грузов для украинских вооруженных сил говорится в публикации

Кроме того, армия России ударила в районе Одессы по судну, задействованном в доставке грузов военного назначения для Вооруженных сил Украины.

Сообщалось также, что ВС РФ ночью нанесли удар по электростанции "Правобережная" в городе Запорожье.