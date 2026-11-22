Москва22 нояВести.Вооруженные силы России нанесли поражение в порту Килия Одесской области объектам, которые задействованы в доставке военных грузов для украинских боевиков. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
По информации ведомства, минувшей ночью российские войска с применением беспилотных летательных аппаратов нанесли удары в том числе по объектам портовой инфраструктуры, которые задействованы в интересах украинской армии.
В порту Килия Одесской области поражены объекты портовой инфраструктуры, задействованные в доставке военного имущества и грузов для украинских вооруженных силговорится в публикации
Кроме того, армия России ударила в районе Одессы по судну, задействованном в доставке грузов военного назначения для Вооруженных сил Украины.
Сообщалось также, что ВС РФ ночью нанесли удар по электростанции "Правобережная" в городе Запорожье.