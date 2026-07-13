"Арсенал мер против РФ практически иссяк": эксперт о новом санкционном пакете ЕС "Прямо противоречит интересам ЕС": эксперт Линников о 21-м пакете санкций ЕС

Москва13 июл Вести.У Брюсселя практически иссяк арсенал действенных мер против РФ, поэтому ЕС вводит санкции, которые вредят его экономике. Таким прогнозом с ИС "Вести" поделился ректор Государственного университета по землеустройству Александр Линников, комментируя планируемые ограничения на закупку российского СПГ.

Он объяснил, что такая мера еще больше увеличит зависимость Европы от СПГ из США.

Арсенал действенных мер практически иссяк, … теперь властям Евросоюза приходится придумывать что-то новое, что идет вразрез с интересами самого Евросоюза. … [Введение санкций против российского СПГ] прямо противоречит интересам самого Европейского союза и ставит ведущие экономики Европы в зависимость от альтернативных поставщиков, таких как Соединенные Штаты Америки, например объяснил Линников

Он добавил, что против такого решения ЕС выступают Италия, Бельгия и Испания. По его словам, импорт СПГ из РФ в Европу в этом году превысил прошлогодний показатель.

Очередное ограничение объемов поставок российского газа или запрет на импорт российского СПГ неизбежно отрицательно скажется на динамике европейских экономик, и лидеры Европейского союза этого не могут не понимать. В частности, такие государства, как Италия, Бельгия и Испания, активно выступают против ограничения импорта российского СПГ. Важно также помнить, что в этом году объемы импорта российского газа превысили прошлогодний показатель рассказал Линников

Ранее Euractiv сообщал, что среди европейских чиновников присутствует опасение касательно того, что новый пакет антироссийских санкций не будет одобрен. Источником выступил высокопоставленный дипломат ЕС.