Москва16 нояВести.Международный детский центр "Артек" попал под санкции 32 стран, сообщил РИА Новости директор детского центра Константин Федоренко.
По его словам, это обстоятельство не мешает контактам в рамках международного сотрудничества.
Санкционные меры в отношении "Артека" и его руководства охватывают 32 страны мира. Ограничения принимались Европейским союзом, Великобританией, США, Швейцарией, Канадой, Японией и другими государствамисказал Федоренко
Ранее директор "Артека" рассказал о новых соглашениях с зарубежными партнерами.