РИА Новости: "Артек" попал под санкции 32 стран мира

"Артек" затронули санкции 32 стран мира РИА Новости: "Артек" попал под санкции 32 стран мира

Москва16 ноя Вести.Международный детский центр "Артек" попал под санкции 32 стран, сообщил РИА Новости директор детского центра Константин Федоренко.

По его словам, это обстоятельство не мешает контактам в рамках международного сотрудничества.

Санкционные меры в отношении "Артека" и его руководства охватывают 32 страны мира. Ограничения принимались Европейским союзом, Великобританией, США, Швейцарией, Канадой, Японией и другими государствами сказал Федоренко

Ранее директор "Артека" рассказал о новых соглашениях с зарубежными партнерами.