Ассоциация адвокатов РФ предложила свою защиту Соловьёву в суде против Бони

Москва23 апр Вести.В случае судебного разбирательства между блогером Викторией Боней и журналистом Владимиром Соловьёвым Ассоциация адвокатов России за права человека готова защищать интересы последнего. Об этом заявила руководитель организации Мария Архипова.

В беседе с NEWS.ru она подчеркнула, что услуги будут предоставляться бесплатно. В ассоциации выразили полное согласие с позицией журналиста.

Ассоциация предоставит всю необходимую помощь и защитников для представления Владимира Соловьёва в суде. Мы считаем, что Владимир Соловьёв абсолютно прав заявила Архипова

Ранее журналист призвал признать Викторию Боню иноагентом после ее видео с обращением в адрес президента РФ Владимира Путина. Блогер со своей стороны заявила, что готовит судебный иск.