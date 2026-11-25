"Авито" протестирует оплату за звонки и сообщения вместо просмотров Сервис "Авито" введет оплату за реальные контакты клиентов с 1 декабря

Москва25 ноя Вести.Сервис "Авито Товары" с 1 декабря запустит двухмесячный эксперимент с новой тарифной моделью для ограниченной группы профессиональных продавцов в категориях "Кухни", "Дом", "Хозблок", "Бытовка" и "Баня". Об этом РБК сообщили в пресс-службе платформы.

В рамках теста публикация и просмотры карточек станут бесплатными, а списывать плату будут только за фактические целевые обращения клиентов — входящие звонки и сообщения в чате. Алгоритмы площадки настроены так, чтобы автоматически отсекать спам, случайные короткие вызовы и повторные контакты.

Если обращений не поступило, деньги с баланса не спишутся. Нововведение не затрагивает частных продавцов, а для покупателей использование сервиса остается полностью бесплатным.