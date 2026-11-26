Москва26 ноя Вести.Запрет курьерам ездить по тротуарам будет работать при наличии соответствующей инфраструктуры. Об этом заявил в комментарии ИС "Вести" вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.

По его словам, запрет повлияет на движение по проезжей части.

Там, где есть велосипедные дорожки и выделенные полосы для средств индивидуальной мобильности (СИМ), это вполне логично. На незагруженных дорогах точно так же. Если это будет на интенсивных трассах, если это будет в местах, где движение сложное, перекрестки и прочее, я боюсь, это будет вызывать опасность и для курьеров, и для водителей. Ведь зачастую курьеры не очень хорошо знают правила дорожного движения отметил эксперт

Дептранс Москвы предложил включить электровелосипеды мощностью до 250 ватт и скоростью до 25 километров в час в категорию средств индивидуальной мобильности. Также курьерам на СИМ хотят запретить движение по тротуарам и пешеходным зонам.