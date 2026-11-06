Автоэксперт рассказал, почему первый советский "Москвич" так и не стал москвичом Зенкевич о КИМ – 1050: руководству СССР двухдверный "Москвич" не понравился

Москва6 ноя Вести.КИМ-1050 - первый советский "Москвич", который должен был стать народным, однако из-за решения руководства страны, он не пошел в массовое производство. О его уникальности рассказал ИС "Вести" автожурналист, блогер Иван Зенкевич.

Московский завод малолитражных автомобилей в 30-е годы XX века был автосборочным заводом имени Коммунистического Интернационала молодежи (КИМ). Тогда советское руководство решило, что гражданам нужен доступный автомобиль. Разрабатывать собственный с нуля времени не было, поэтому за основу взяли Ford Prefect. Так появился КИМ - 1050.

Сегодня я вам покажу и расскажу о самом первом автомобиле "Москвич", который москвичом так и не стал. Машине прочили славу народного автомобиля, но в серию он так и не пошел - КИМ - 1050. Наш экземпляр 1940-го года выпуска, найден в музее гражданской и военной техники в городе Верхняя Пышма. Кузов похож на Ford, но разрабатывался самостоятельно. Крыша металлическая, штампованная с глубокой вытяжкой. Это было современное, передовое решение. Даже за границей часто в середину ставили матерчатую вставку. Кузов стальной, а пол фанерный. Капот аллигаторного типа. Замок замысловатый и больше подходит для автомобилей представительского класса. Мотор четырехцилиндровый объемом 171 кубический см мощностью 30 лошадиных сил. Внутри уютно и светло. Спереди впервые для отечественных машин появились раздельные сиденья отметил Зенкевич

Оказавшись за рулем, он сразу отметил приятные ощущения от управления. КИМ уверенно набирает скорость. Коробка передач, хоть и трехступенчатая, имеет синхронизаторы на второй и третьей передачах, что делает переключения плавными. Максимальная скорость составляет 90 км/ч.

Внутри совершенно не тесно, хотя, наверное, вам кажется, что меня втиснули в машину, но это не так. Какова обзорность? Ну, "самолеты, пароходы, а я маленький такой"… Подвеска зависимая, рессора одна стоит поперек. Из современного на тот момент — амортизаторы двухстороннего действия, рычажные, по кругу. Планов по выпуску КИМ-1050 было много. В проектную мощность заложили 50 000 малолитражек в год, но руководству страны двухдверная машина не понравилась, и свет увидели только 500 экземпляров. Четырехдверный вариант с индексом 1052 в авральном режиме построили к лету 1941-го. Есть экземпляр такой машины в Политехническом музее. Ну, а дальше началась Великая Отечественная война, и проект КИМ остался только в воспоминаниях рассказал Зенкевич

Ранее он рассказал, как защитить кузов автомобиля в холод. Эксперт напомнил, что с наступлением морозов кузов автомобиля подвергается максимальной нагрузке. Чтобы избежать дорогостоящих последствий и весенних хлопот с ремонтом, лучше всего позаботиться об этой критически важной части вашего автомобиля уже сегодня.