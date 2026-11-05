Axios: военные проекты Трампа под угрозой после победы демократов на выборах

Axios допустил заморозку военных проектов Трампа после победы демократов Axios: военные проекты Трампа под угрозой после победы демократов на выборах

Москва5 ноя Вести.Поражение республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс США поставило под вопрос дальнейшую судьбу ряда военных инициатив, продвигавшихся администрацией Белого дома во главе с президентом Дональдом Трампом, сообщил портал Axios.

Опрошенные изданием аналитики оборонного сектора предположили, что речь может идти о системе противоракетной обороны "Золотой купол" и программе "Золотой флот" — эти проекты могут заморозить или свернуть.

Изменение политического расклада напрямую влияет на финансирование американских военных проектов, говорится в статье.

Проекты под брендом Трампа мертвы сказано в аналитической записке исследовательской группы TD Cowen, которую приводит Axios

Портал добавил, что перспективы утверждения оборонного бюджета на сумму 1,5 триллиона долларов заметно осложнились. Причина в том, что республиканцы лишились возможности одобрить документ в ускоренном порядке простым большинством голосов.

Кроме того, по данным Axios, успех демократов на выборах может обернуться масштабными расследованиями обстоятельств военной операции США против Ирана, а в перспективе — постановкой вопроса об импичменте главы Пентагона Пита Хегсета.

Дополнительные трудности для военного ведомства также создает потеря мест в Конгрессе влиятельными республиканскими законодателями — в частности, главой сенатского комитета по ассигнованиям Сьюзан Коллинз.

По информации телеканала CBS News, Трамп намеревался возложить ответственность за провал республиканцев на Хегсета и даже рассматривал вариант его отставки. Президент США отверг эти предположения.

4 ноября американский лидер заявил, что считает бомбардировки Ирана оправданными, несмотря на поражение однопартийцев на промежуточных выборах.

Глава Белого дома также утверждает, что может завершить конфликт с Исламской Республикой в любой момент, но отметил необходимость сделать это "правильно".