Axios: эмиссары Трампа и Катар за закрытыми дверями в Берлине обсуждали Иран

Axios узнал о секретных переговорах Уиткоффа и Кушнера с Катаром по Ирану Axios: эмиссары Трампа и Катар за закрытыми дверями в Берлине обсуждали Иран

Москва21 ноя Вести.Спецпосланники президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер провели в Берлине переговоры с катарской делегацией, на встрече обсуждалась посредническая роль Дохи в диалоге между Вашингтоном и Тегераном.

Об этом со ссылкой на источники сообщил журналист интернет-портала Axios Барак Равид.

Согласно его данным, американская сторона могла контактировать с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдулрахманом ат-Тани и его представителем Али ат-Тавади.

Катар уже несколько недель пытается содействовать реализации договоренности между Ираном и США, которая предусматривает возобновление режима прекращения огня, возвращение к обсуждению ядерной программы Тегерана и предотвращение новой эскалации, сообщили источники Axios.

Перед берлинской встречей катарский премьер приезжал в Вашингтон, где обсуждал ситуацию вокруг Ирана с Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

Axios пишет, что ат-Тавади передал содержание этих консультаций иранскому министру на встрече в Турции. Также рассматривался вопрос о выходе из переговорного тупика.

Вместе с тем, источники Равида утверждают, что ощутимых результатов посредничество Катара пока не принесло.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Исламская Республика готова на к техническим переговорам с США по вопросу о возобновлении судоходства в Ормузском проливе.

Глава иранского МИД добавил, что Тегеран требует от Вашингтона четкости и выполнения своих условий.