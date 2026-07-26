Москва26 июлВести.Слова экс-главы Минобороны Украины Михаила Федорова о цветущем будущем Украины, которая станет международным хабом, - это авантюризм, помноженный на невежество. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в эфире "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".
Азаров сравнил заявления Федорова со сценой из книги Ильи Ильфа и Евгения Петрова "Двенадцать стульев".
Мне сразу вспомнилась незабываемая сцена в сельском клубе поселка Васюки, где Остап Бендер излагал наивным слушателям-шахматистам, какими будут Васюки в ближайшее время. Он рассказывал, что там построят международный аэропорт, железную дорогу, красивые здания, улицы заасфальтируют. Ну, заливалпрокомментировал экс-премьер
Он обратил внимание, что в словах Федорова не было указано конкретных действий, как он собирается достичь того, чтобы Украина превратилась в международный хаб и к ней "кинулись" инвесторы.
Авантюризм, помноженный на проходимство и гремучее невежество в области государственного управления. Огромнейшая территория с колоссальной инфраструктурой. Проблемы накопились. Разрушение промышленности. Он рассказывает про каких-то инвесторовсказал Азаров
В Киеве уже десятый день не стихают массовые протесты, получившие название "картонный майдан". Участники акций у театра имени Франко в центре украинской столицы продолжают требовать восстановления Михаила Федорова в должности министра обороны.