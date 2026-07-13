Москва13 июл Вести.Балерина Диана Вишнева заявила ИС "Вести", что отказалась от предложения проходить стажировку на Западе, потому она была ей не нужна.

По словам Вишневой, она была одной из первых балерин, которая имела индивидуальные проекты и возможность самостоятельно выбирать хореографа.

Был триггер, который меня перевернул, когда я попала на Запад на конкурс ... и увидела, что моего возраста дети уже танцуют современную хореографию, уже какая-то совершенно другая парадигма, уже что-то они больше знают, что-то больше умеют. Хотя в классическом направлении, конечно, чего говорить, Вагановская школа и была и остается лучшей. Но в то время никто не ездил на конкурсы ... Еще потому, что конкурс именно дает стажировку в лучшей школе. Поэтому, так как я уже находилась в лучшей школе, после того то, что я выиграла, мне сказали: "Куда ты поедешь?" ... Я говорю: "Да что вы? Я только к себе обратно". То есть мне не нужна была эта стажировка. Но это было тоже такое определенное, назовем его окно в Европу и окно в мир, который мне совершенно показал другую сторону ... Другая ментальность, понимание движения, образа сказала Вишнева

Ранее ректор МГАХ Светлана Захарова рассказала о выпускных концертах в Большом театре.