Москва13 июл Вести.Балерина Диана Вишнева рассказала ИС "Вести", что умение справляться с большими нагрузками приходит ей свыше. По словам Вишневой, она не знает, как у нее это получается.

Это приходит свыше. Я понимаю, ... что должно все как-то идти постепенно, как-то снижаться и занятость там, и нагрузка, и как-то ритм как-то немножко ... С другой стороны, это же прекрасно, когда есть такая любимая работа, есть совершенно другой репертуар, есть совершенно другие встречи и открытие новых компаний происходит. И эти люди, с которыми ты всегда мечтала соединиться в творчестве вновь объединяются где-то, как-то. И этими крупицами ты дышишь, живешь, и они тебе дают огромную мотивацию для того, чтобы ты дальше смог так же отдавать, творить и что-то создавать, двигаться сказала балерина

Ранее Вишнева заявила, что в настоящее время русский балет в мире никак не воспринимают.