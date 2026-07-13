Москва13 июлВести.В настоящее время русский балет в мире никак не воспринимают. Об ИС "Вести" заявила балерина Диана Вишнева.
По ее словам, это печальная ситуация, потому что нет возможности объединяться и обмениваться самым прекрасным на свете искусством.
Сейчас никак [не воспринимают русский балет в мире]. Сейчас мы сидим дома. Очень жалко, потому что, конечно, все очень скучают. Конечно, все ждут, когда наконец-то ... вновь будут гастроли таких театров, как Большой и Мариинскийсказала балерина
Ранее Вишнева рассказала, что чуть не бросила балет в 25 лет из-за сильной психологической нагрузки.