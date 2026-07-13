Вишнева рассказала об отношении к русскому балету в мире

Диана Вишнева рассказала, как сейчас воспринимают в мире русский балет Вишнева рассказала об отношении к русскому балету в мире

Москва13 июл Вести.В настоящее время русский балет в мире никак не воспринимают. Об ИС "Вести" заявила балерина Диана Вишнева.

По ее словам, это печальная ситуация, потому что нет возможности объединяться и обмениваться самым прекрасным на свете искусством.

Сейчас никак [не воспринимают русский балет в мире]. Сейчас мы сидим дома. Очень жалко, потому что, конечно, все очень скучают. Конечно, все ждут, когда наконец-то ... вновь будут гастроли таких театров, как Большой и Мариинский сказала балерина

Ранее Вишнева рассказала, что чуть не бросила балет в 25 лет из-за сильной психологической нагрузки.