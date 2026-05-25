ЦБ РФ оспорил в суде ЕС акт об использовании своих активов для поддержки Киева

Москва25 мая Вести.Банк России обратился в Общий суд Евросоюза (ЕС) в Люксембурге с требованием признать недействительным регламент ЕС, который допускает использование российских суверенных активов для поддержки Украины. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Иск был подан 22 мая и касается Регламента Европейского парламента и Совета ЕС от 24 февраля 2026 года. Документ определяет правовые и финансовые механизмы предоставления помощи Украине в 2026–2027 годах.

Украиной предоставленного ей займа будет осуществляться за счет активов Банка России, что является незаконной и скрытой формой использования активов как обеспечения займа и/или последующей легализации экспроприации суверенных активов подчеркнул ЦБ РФ

В заявлении отмечается, что регламент фактически рассматривает российские активы как элемент финансовой поддержки другого государства, что изменяет их правовой и экономический статус. Это противоречит нормам права ЕС, а также не соответствуют принципам международного права, включая положения об иммунитете государств и их центральных банков.

Ранее российский регулятор направил в Арбитражный суд Москвы иск к бельгийскому депозитарию Euroclear на 200 миллиардов евро. Суд признал незаконность действий Euroclear, принесших убытки ЦБ РФ из-за невозможности распоряжаться своими активами.