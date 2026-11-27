Суд обязал барбершоп имени Фиделя Кастро в Москве перевести вывеску на русский

Барбершоп в Москве засудили из-за англоязычной вывески с именем Фиделя Кастро Суд обязал барбершоп имени Фиделя Кастро в Москве перевести вывеску на русский

Москва27 ноя Вести.Управление Роспотребнадзора по Москве через суд обязало сетевой барбершоп на Корабельной улице продублировать название на русском языке. Заведение использовало англоязычную вывеску с именем лидера Кубинской революции Фиделя Кастро.

Поводом для разбирательства стала жалоба местного жителя на отсутствие русскоязычной надписи на входе, сообщает MK.RU. Санитарное ведомство вынесло предписание устранить нарушение, однако владельцы бизнеса требование проигнорировали. В итоге Реутовский городской суд заочно удовлетворил иск чиновников и обязал руководство парикмахерской разместить вывеску на государственном языке.

Владельцы заведения с вердиктом не согласились и подали жалобу с требованием отменить заочное решение.