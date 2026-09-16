Глава СК затребовал доклад по информации о попытке похищения ребенка в Москве

Бастрыкин велел доложить о ситуации с попыткой похищения девочки в Москве Глава СК затребовал доклад по информации о попытке похищения ребенка в Москве

Москва16 сен Вести.Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе проверки информации о противоправных действиях в отношении женщины и ее дочери в Москве, сообщает Следком в мессенджере MAX.

Председатель Следственного комитета поручил руководителю ГСУ СК России по г. Москве Беляеву Д.В. представить доклад о ходе проверки отмечается в публикации

Ранее стало известно, что в Москве группа мужчин пыталась отобрать у женщины ее дочку. Это произошло утром 16 сентября, когда 7-летнего ребенка вели на занятия мама и дедушка. В результате инцидента мать и дочь пострадали. Нападавшие же скрылись до прибытия сотрудников полиции.

По мнению пострадавшей женщины, к этому причастен отец девочки, который до этого в течение нескольких месяцев ограничивал женщину в общении с их общим сыном.

Процессуальная проверка по этому факту проводится следственными органами столичного главка СК России.

Позднее стало известно, что бизнесмена, который попытался похитить свою дочь, задержали.