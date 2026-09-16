Бизнесмен из Москвы задержан за попытку похищения своей 7-летней дочери

В Москве задержали бизнесмена, который попытался похитить свою 7-летнюю дочь Бизнесмен из Москвы задержан за попытку похищения своей 7-летней дочери

Москва16 сен Вести.Бизнесмена, который попытался похитить свою семилетнюю дочь, задержали в Москве. Об этом сообщает канал Baza в MAX.

Задержанный – 35-летний Гайк Дарбинян, руководитель строительной компании "Легенда". Именно он, по данным канала, организовал нападение утром 16 сентября, чтобы отобрать дочь у бывшей жены.

Уточняется, что мать ребенка Анаит написала заявление в Следственный комитет РФ.

Ранее сообщалось, что в Москве несколько крепких мужчин напали на женщину с ребенком и попытались забрать девочку. С мамой и дочкой находился дедушка, он вместе с прохожими пытался отогнать нападавших. Бугаи сбежали только после вызова полиции.