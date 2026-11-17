Москва17 ноя Вести.Белоруссия медленно теряет статус главного посредника при поставках автомобилей в Россию.

Машины, которые раньше проходили через страну, будут дороже на 3-15%, а выбор и вовсе будет ограничен, следует из материала "Известий".

Доля республики в поступлениях российского утильсбора с импортируемых машин, по данным издания, сократилась с 42,2% до 19,8% почти за полтора года. Поставки легковых машин через Белоруссию за январь–август снизились на 8,4%, до 16,4 тыс. авто.

Основными альтернативами стали прямые поставки из Китайской Народной Республики и транзит через Киргизию. Через Китай при этом идут не только местные бренды, но и другие иномарки.

Ранее стало известно, что "Автостат" зафиксировал рост импорта автомобилей старше 30 лет в Россию. За весь 2025 год было продано 62 машины старше 30 лет.