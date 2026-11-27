Белов назвал нежизнеспособной европейскую конструкцию переговоров по Украине Эксперт о переговорах Европы по Украине: конструкция абсолютно нежизнеспособна

Москва27 ноя Вести.Европейский формат переговоров по Украине нежизнеспособен. Такое мнение выразил ИС "Вести" заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов.

Эта конструкция абсолютно нежизнеспособна. За неделю она превратилась из тройки сначала в пятерку, добавили Италию, Польшу, еще Европейскую комиссию, добавили НАТО сказал Белов

Между тем, министр обороны Германии Борис Писториус признал, что в его стране нарастает недовольство огромными тратами на Украину.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц на саммите в Брюсселе, посвященном многолетнему финансовому плану, выступил за участие всех 27 государств Евросоюза в финансовой поддержке Украины. Глава Евросовета Антониу Кошта на итоговой пресс-конференции саммита заявил, что три страны Европейского союза не поддержали дополнительное финансирование Киева на 2027 год в размере 45 млрд евро.