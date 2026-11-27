Москва27 нояВести.Европейский формат переговоров по Украине нежизнеспособен. Такое мнение выразил ИС "Вести" заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов.
Эта конструкция абсолютно нежизнеспособна. За неделю она превратилась из тройки сначала в пятерку, добавили Италию, Польшу, еще Европейскую комиссию, добавили НАТОсказал Белов
Между тем, министр обороны Германии Борис Писториус признал, что в его стране нарастает недовольство огромными тратами на Украину.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц на саммите в Брюсселе, посвященном многолетнему финансовому плану, выступил за участие всех 27 государств Евросоюза в финансовой поддержке Украины. Глава Евросовета Антониу Кошта на итоговой пресс-конференции саммита заявил, что три страны Европейского союза не поддержали дополнительное финансирование Киева на 2027 год в размере 45 млрд евро.