Эксперт: в кулинарии будут использовать только белые баклажаны

Белые баклажаны вытеснят с кухонь фиолетовые плоды Эксперт: в кулинарии будут использовать только белые баклажаны

Москва8 сен Вести.Привычные темно-фиолетовые баклажаны постепенно вытесняются новыми селекционными разновидностями. Например, белыми плодами. Необычный сорт назвали как полярного белого медвежонка - "Умка". Об этом заявила ИС "Вести" научный сотрудник ВНИИО - филиал ФГБНУ ФНЦО Наиля Тенькова

По словам специалиста, селекционеры стремились убрать из овоща соланин, отвечающий за горечь. В процессе работы обнаружилось, что компонент наследуется вместе с фиолетовым пигментом. Так что, чтобы улучшить вкусовые качества овоща, пришлось изменить расцветку.

Вкус у этого сорта - изысканный, нежный очень отличается от классических фиолетовых баклажанов. В кулинарии, скорее всего, этот баклажан вытеснит фиолетовые баклажаны. В кулинарии будут использовать только белые баклажаны сказала Тенькова

Линейку сортов пополнили баклажан "Десерт Голиафа" - формирует много мелких плодов на одном кусте. Сладкий перец "Валентина" - и устойчив к высоким температурам.

Кроме того, селекционеры вывели морозостойкий сорт земляники "Новороссия".