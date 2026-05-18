Москва18 маяВести.Китай в ближайшие три года намерен закупать у США сельхозпродукцию минимум на $17 млрд в год, сообщает Белый дом по итогам встречи президента США Дональда Трампа с председателем Китая Си Цзиньпином.
Китай уже возобновил импорт птицы из американских штатов, которые Минсельхоз США посчитал свободными от птичьего гриппа.
Кроме того, Китай вновь разрешил поставки американской говядины на свой рынок.
Трамп отметил, что Пекин готов инвестировать сотни миллиардов долларов в американские компании.
Трамп заявил также, что рассчитывает на укрепление отношений между США и Китаем.