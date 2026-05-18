Белый дом: Китай собирается закупать в США сельхозпродукцию на $17 млрд в год

Белый дом: Китай намерен ежегодно закупать у США сельхозпродукцию на $17 млрд Белый дом: Китай собирается закупать в США сельхозпродукцию на $17 млрд в год

Москва18 мая Вести.Китай в ближайшие три года намерен закупать у США сельхозпродукцию минимум на $17 млрд в год, сообщает Белый дом по итогам встречи президента США Дональда Трампа с председателем Китая Си Цзиньпином.

Китай уже возобновил импорт птицы из американских штатов, которые Минсельхоз США посчитал свободными от птичьего гриппа.

Китай намерен закупать американскую сельскохозяйственную продукцию на сумму не менее $17 млрд в год в 2026 году, 2027 году и 2028 году отмечает Белый дом

Кроме того, Китай вновь разрешил поставки американской говядины на свой рынок.

Трамп отметил, что Пекин готов инвестировать сотни миллиардов долларов в американские компании.

Трамп заявил также, что рассчитывает на укрепление отношений между США и Китаем.