Белый дом может начать уголовное дело против бывшего стратега Пентагона WP: экс-стратегу Пентагона грозит уголовное дело за передачу секретных данных

Москва15 ноя Вести.Администрация президента США Дональда Трампа может инициировать уголовное дело против генерал-лейтенанта Бретта Сильвии - бывшего начальника управления стратегического планирования Объединенного комитета начальников штабов США. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).

Как ранее сообщал портал Axios со ссылкой на отчет о расследовании, Сильвия признался, что долгое время передавал представителям СМИ секретную информацию о конфликтах на Украине и в Иране.

Администрация Трампа... поручила американским военным рассмотреть возможность возбуждения уголовного дела против высокопоставленного генерала, которого политическое руководство Пентагона обвинило в передаче журналисту секретных сведений. Этот новый поворот событий ...означает, что ...Бретт Сильвия теперь оказался под угрозой юридического преследования по двум направлениям говорится в материале издания

Как напоминает газета, обвинения против Сильвии, выдвинутые командой главы Пентагона Пита Хегсета, ранее передали в Минюст США. По данным WP, дело поступило на рассмотрение исполняющего обязанности министра армии США Адама Теллы.

Сильвия был уволен в конце октября. Среди возможных причин отставки журнал Atlantic со ссылкой на источники называл потерю доверия и разногласия с руководством. Оборонное ведомство причины отстранения пока не называло, но телеканал CBS сообщал, что Сильвию подозревают в передаче секретной информации СМИ.