Белый дом попросил у Конгресса $26 млрд на "Золотой купол" и атомные подлодки

Белый дом просит у Конгресса $26 млрд на "Золотой купол" и атомные подлодки Белый дом попросил у Конгресса $26 млрд на "Золотой купол" и атомные подлодки

Москва24 ноя Вести.Администрация президента США Дональда Трампа обратилась к Конгрессу с просьбой об увеличении финансирования системы противоракетной обороны "Золотой купол" и строительства атомных подлодок - на 26,3 млрд долларов. Об этом пишет РИА Новости, проанализировав бюджетный запрос.

Без этого исключения "Золотой купол" не сможет продолжить начатое производство сказано в документе

Действующий временный бюджет Соединенных Штатов рассчитан до 11 декабря, а полноценный бюджет на 2027 финансовый год пока не согласован Конгрессом.

Конкретно на "Золотой купол" Белый дом просит 5 млрд долларов, а на атомные подлодки - 21,3 млрд.

Между тем, согласно 20-й поправке Конституции, Конгресс нового созыва приступает к работе 3 января