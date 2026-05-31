Бензин АИ-92 и АИ-95 31 мая будут продавать в Севастополе только по талонам

Бензин АИ-92 и АИ-95 31 мая будут продавать в Севастополе только по талонам Бензин АИ-92 и АИ-95 31 мая будут продавать в Севастополе только по талонам

Москва31 мая Вести.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что в целях регулировки продажи топлива в городе бензин АИ-92 и АИ-95 31 мая будут продавать только по талонам.

Это временная мера, которая поможет восполнить запасы топлива на АЗС.

С 7 утра на АЗС ТЭС сегодня велась продажа топлива. За несколько часов был разобран весь сформированный лимит на день. Поэтому сегодня в Севастополе продажа бензина марок АИ-92, АИ-95 будет производиться только по талонам сказано в сообщении

Развожаев подчеркнул, что правительство работает над проблемой топливных поставок и в ближайшее время их объемы будут наращиваться. Все экстренные и жизнеобеспечивающие службы города снабжены топливом и продолжают работать в штатном режиме.

29 мая губернатор сообщал, что перебои с поставками бензина марок АИ-92 и АИ-95 вызваны логистическими сложностями, причины которых не уточнялись.