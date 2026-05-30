Бесплатная медподдержка чернобыльцев России и Белоруссии продлена на 2026 год Союзное государство продолжит оказывать медпомощь пострадавшим от Чернобыля

Москва30 мая Вести.Россия и Белоруссия подтвердили свое обязательство по долгосрочной медицинской поддержке граждан, пострадавших от радиационного воздействия в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук сообщил журналистам, что программа Союзного государства продолжит свою работу.

Союзное государство продолжает программу медицинской помощи гражданам России и Белоруссии, пострадавшим от радиационного воздействия в результате аварии на Чернобыльской АЭС. За 10 лет работы программы, с 2016 года, более 13 тысяч человек получили специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь отметил Оверчук

Он подчеркнул, что программа будет действовать и в 2026 году, обеспечивая "углубленную диагностику, лечение с использованием передовых технологий, проведение реабилитации" для чернобыльцев и их близких.

Медицинская помощь предоставляется бесплатно за счет бюджета Союзного государства, используя ресурсы трех крупных центров: Национального медицинского исследовательского центра радиологии (Обнинск), Всероссийского центра экстренной и радиационной медицины имени А. М. Никифорова (Санкт-Петербург) и Республиканского научно-практического центра радиационной медицины и экологии человека (Гомель).