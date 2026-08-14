Безос приобрел миноритарную долю в футбольном клубе "Ливерпуль"

Безос стал акционером ФК "Ливерпуль" Безос приобрел миноритарную долю в футбольном клубе "Ливерпуль"

Москва14 авг Вести.Миллиардер, основатель онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос стал миноритарным акционером английского футбольного клуба "Ливерпуль", следует из сообщения клуба на официальном сайте.

Уточняется, что миноритарную долю продали консорциуму 1892 Holdings, одним из инвесторов которого является Безос.

В состав консорциума входят инвестиции… K5 Sports (часть K5 Global), главным инвестором которого является Джефф Безос говорится в сообщении

В мае Джефф Безос выставил на продажу 127-метровую парусную яхту Koru стоимостью 500 миллионов долларов.