Москва12 сен Вести.Несмотря на небольшой размер мозга, кенгуру обладают уникальными физиологическими особенностями: они левши, совершают рикошетирующие прыжки на пружинящих сухожилиях, а также способны вынашивать несколько поколений потомства в герметично закрывающейся сумке. Об этом рассказал ИС "Вести" кандидат биологических наук, телеведущий Иван Затевахин

То, что кенгуру суперинтеллектуальные, — не совсем так. У здорового кенгуру мозг малюсенький, с грецкий орех. Когда они дерутся, они используют передние лапы. Передними конечностями — руками — они могут утопить, избить. Они управляются вообще одной левой — они левши. У них правое полушарие лучше работает. Когда дерутся кенгуру, они хватают передними лапами врага и очень сильно могут врезать задними. Просто для человека, если он попадется, это может очень плохо закончиться предупредил Затевахин

Он также отметил уникальную особенность "кенгурятника" - сумка кенгуру является подводной капсулой для кенгуренка, когда мама переплывает водоем.

Они могут вынашивать сразу несколько поколений малышей и совсем крошек, и уже постарше. Действительно, сумкой пользуются достаточно до большого возраста кенгурята, и уже до такого приличного размера, бывает, вырастают и залезают. У кенгуру-мамы есть сфинктер специальный на сумке и кенгуру может запечатать сумку мышцами так, что ребенок там будет в безопасности, главное, что он не утонет. Поэтому она может даже в воду прыгнуть вместе с дитем. И тот, кто находится в сумке будет какое-то время нормально себя чувствовать рассказал Затевахин

Он также объяснил, что уникальный прыжковый механизм кенгуру обеспечивает им исключительную выносливость. Секрет кроется не в мышечном усилии, а в особом строении сухожилий. При каждом прыжке их конечности действуют по принципу пружины: сухожилия накапливают и высвобождают энергию, подобно сжимающейся и разжимающейся рессоре. Этот эффективный способ передвижения и называется рикошетирующим прыжком.

Ранее сообщалось, что в зоопарке Сахалина впервые появился детеныш у единственной живущей там пары кенгуру Беннета.