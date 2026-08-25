Москва25 авгВести.Бананы содержат природные радионуклиды, но их употребление безопасно для человека и не может привести к получению опасной дозы облучения. Об этом рассказал доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин.
В беседе с NEWS.ru он подтвердил, что в бананах содержится радиоактивный изотоп калия ― калий-40, однако опасности для человека в таких дозах он не представляет.
Можно ли получить опасную дозу, просто поедая бананы? На практике — нет. Для этого потребовалось бы съедать около 27 бананов в день в течение целого года. В реальности организм жестко регулирует уровень калияпояснил Опарин
Ранее кардиолог назвала продукты, которые подаются в рекламе как полезные, но могут нанести вред сердцу при частом употреблении.