Биолог раскрыл, сколько нужно съесть бананов для получения опасной дозы радиации Биолог Опарин развенчал миф об опасной радиоактивности бананов

Москва25 авг Вести.Бананы содержат природные радионуклиды, но их употребление безопасно для человека и не может привести к получению опасной дозы облучения. Об этом рассказал доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин.

В беседе с NEWS.ru он подтвердил, что в бананах содержится радиоактивный изотоп калия ― калий-40, однако опасности для человека в таких дозах он не представляет.

Можно ли получить опасную дозу, просто поедая бананы? На практике — нет. Для этого потребовалось бы съедать около 27 бананов в день в течение целого года. В реальности организм жестко регулирует уровень калия пояснил Опарин

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