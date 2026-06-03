Бланш: Трамп сел бы в тюрьму, если бы не выиграл выборы в 2024 году Бланш: победа на президентских выборах спасла Трампа от тюрьмы

Москва3 июн Вести.Глава Белого дома Дональд Трамп попал бы в тюрьму, если бы не выиграл президентские выборы 2024 года. Об этом рассказал исполняющий обязанности генпрокурора США Тодд Бланш.

В подкасте Hang Out with Sean Hannity он ответил на вопрос, насколько верно утверждение о том, что в 2024 году Трамп мог либо выиграть выборы, либо отправиться в тюрьму.

Да. Безусловно, да заявил Бланш

Ранее он подписал директиву, согласно которой американский лидер, члены его семьи и связанный с ними бизнес получили пожизненный иммунитет от любых текущих налоговых разбирательств.

В документе отмечено, что власти США навсегда лишены права преследовать в судебном порядке или добиваться рассмотрения действующих налоговых исков против Трампа и его близких.