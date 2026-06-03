Москва3 июнВести.Глава Белого дома Дональд Трамп попал бы в тюрьму, если бы не выиграл президентские выборы 2024 года. Об этом рассказал исполняющий обязанности генпрокурора США Тодд Бланш.
В подкасте Hang Out with Sean Hannity он ответил на вопрос, насколько верно утверждение о том, что в 2024 году Трамп мог либо выиграть выборы, либо отправиться в тюрьму.
Да. Безусловно, дазаявил Бланш
Ранее он подписал директиву, согласно которой американский лидер, члены его семьи и связанный с ними бизнес получили пожизненный иммунитет от любых текущих налоговых разбирательств.
В документе отмечено, что власти США навсегда лишены права преследовать в судебном порядке или добиваться рассмотрения действующих налоговых исков против Трампа и его близких.