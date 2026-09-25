Блогер Дима Масленников рассказал подробности об аварии на съемках Во время съемок на Урале блогер Масленников попал в аварию

Москва25 сен Вести.Блогер Дима Масленников рассказал подробности об аварии, в которую он вместе со своей группой попал во время съемок в Свердловской области. Об этом со ссылкой на соцсети блогера сообщает канал E1.RU.

Команда отправилась в заброшенные деревни в тайге, чтобы рассказать, как живут отшельники. Добираться туда нужно было по узкоколейной железной дороге. Во время движения на скорости около 40-50 км/ч дрезина сошла с рельсов из-за ветки. Пассажиры вылетели со своих мест, не получив серьезных травм.

Хочу еще раз указать на то, что в сложившейся ситуации нет виноватых. Сама узкоколейка в хорошем состоянии,… никто ни к кому не имеет никаких претензий. Палка, которая упала на рельсы была незаметна из-за солнца написал Масленников

10 сентября муж певицы Клавы Коки уже сообщал об аварии во время съемок. Тогда он написал, что группа ехала на транспорте, с которым бывают такие происшествия.