Bloomberg: финансовые привычки могут выдать деменцию за годы до диагноза Bloomberg: банки могут выявлять ранние признаки деменции по операциям клиентов

Москва15 ноя Вести.Изменения в финансовых привычках человека могут свидетельствовать о развитии деменции за несколько лет до постановки диагноза. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исследования и оценки специалистов.

На возможные когнитивные нарушения могут указывать просроченные платежи, ухудшение кредитного рейтинга, необычные траты и сложности с принятием финансовых решений. Банковские консультанты также способны замечать изменения в поведении постоянных клиентов, включая повторяющиеся вопросы, внезапные просьбы снять крупные суммы и необоснованное беспокойство по поводу инвестиций.

Для выявления подобных признаков финансовые организации уже обучают сотрудников. Так, американская ассоциация AARP в 2019 году запустила программу BankSafe. По оценке организации, подготовка работников более 1,5 тысячи финансовых учреждений позволила предотвратить потери клиентов на общую сумму $550 млн.

Параллельно ученые разрабатывают алгоритмы, которые смогут анализировать многолетнюю историю кредитных операций и выявлять признаки снижения когнитивных способностей. В перспективе такие данные могут использоваться врачами при планировании лечения, а банками – для обнаружения подозрительных транзакций.

При этом специалисты предупреждают о рисках нарушения конфиденциальности и дискриминации. Предположение о возможной деменции может негативно сказаться на доступе человека к кредитам, трудоустройству и другим возможностям.

Представитель M&T Bank Мэтт Хаслингер подчеркнул, что финансовые организации не должны самостоятельно ставить медицинские диагнозы. Использование подобных технологий, по его словам, требует строгого контроля.

Ранее кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Алексей Утин назвал активности, благотворно влияющие на когнитивные способности людей.