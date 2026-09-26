Москва26 сенВести.Освобождение российскими войсками Петропавловки и Лозовой в Харьковской области усложнило попытки ВСУ выйти из окружения на северо-востоке региона, сообщило Минобороны России.
Оборонное ведомство сообщило о взятии под контроль населенных пунктов 26 сентября.
Взятие под контроль населенных пунктов Петропавловка и Лозовая Харьковской области позволило значительно расширить зону контроля с внешней стороны окружения и, тем самым, еще больше усложнить противнику попытки прорыва кольца окружения на северо-востоке Харьковской областиговорится в сообщении МО
Также министерство информировало, что бои за освобождение харьковских населенных пунктов Хрипуны, Грачовка и Рубленое продолжаются. Кроме того, ВС РФ ведут боевые действия в районе Нефедовки.