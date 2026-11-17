Москва17 нояВести.Евросоюз взял курс на разрушение мирового спорта и уничтожение олимпийских принципов.
Об этом заявил автор ИС "Вести" Валентин Богданов в своем канале в мессенджере MAX.
Он отметил, что угрозами невыдачи виз российским спортсменам страны ЕС вытирают ноги о международный олимпийский комитет (МОК).
Угрожая российским спортсменам (включая нейтральных) невыдачей виз, отдельные страны Евросоюза откровенно вытирают ноги о МОК. Исходя из их же логики коллективной ответственности, ответственность за эти шаги должна быть такой же коллективной. То есть за Финляндию и Норвегию, Польшу и Эстонию в одинаковой степени должны отвечать Германия и Франция, Испания и Португалия и все остальные. Поэтому о том, куда переносить Зимние Игры 2030 из французских Альп нужно думать уже сейчас. Евросоюз взял курс на разрушение мирового спорта и уничтожение олимпийских принципов. Следовательно, он должен быть из этого спорта исключен. Изолируем самоизолировавшихсяпрокомментировал Богданов
Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев назвал отказ в выдаче виз российским спортсменам скоординированной атакой ряда западных стран. Он отметил, что Россия отстаивает олимпийские ценности и борется за целостность мирового спорта.