Москва17 ноя Вести.Евросоюз взял курс на разрушение мирового спорта и уничтожение олимпийских принципов.

Об этом заявил автор ИС "Вести" Валентин Богданов в своем канале в мессенджере MAX.

Он отметил, что угрозами невыдачи виз российским спортсменам страны ЕС вытирают ноги о международный олимпийский комитет (МОК).

Угрожая российским спортсменам (включая нейтральных) невыдачей виз, отдельные страны Евросоюза откровенно вытирают ноги о МОК. Исходя из их же логики коллективной ответственности, ответственность за эти шаги должна быть такой же коллективной. То есть за Финляндию и Норвегию, Польшу и Эстонию в одинаковой степени должны отвечать Германия и Франция, Испания и Португалия и все остальные. Поэтому о том, куда переносить Зимние Игры 2030 из французских Альп нужно думать уже сейчас. Евросоюз взял курс на разрушение мирового спорта и уничтожение олимпийских принципов. Следовательно, он должен быть из этого спорта исключен. Изолируем самоизолировавшихся