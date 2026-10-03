Москва3 окт Вести.Нефтяное лобби в окружении 47-го американского президента оказалось сильнее лобби сельскохозяйственного. Об этом журналист ИС "Вести" Валентин Богданов написал в своем канале в мессенджере MАХ.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Белый дом не будет вводить запрет на экспорт дизельного топлива. Журналист Богданов в юморном контексте прокомментировал это решение и отметил, что со всеми другими президентами-республиканцами всегда бывало так же.

Нефтяное лобби в окружении 47-го американского президента оказалось сильнее лобби сельскохозяйственного. Впрочем, со всеми другими президентами республиканцами всегда бывало также рассказал Богданов

Трамп также заявил, что европейские страны согласились высвободить значительные объемы дизельного топлива из своих запасов.