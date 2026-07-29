Богданов рассказал о препятствиях на пути к принятию "адских" санкций против РФ "Адские" санкции против РФ под угрозой: почему законопроект далек от финала

Москва29 июл Вести.Несмотря на успешное прохождение первого процедурного этапа в Сенате США, законопроект о новых антироссийских санкциях Линдси Грэма (внесен РФ в перечень террористов и экстремистов) если и будет принят, то не раньше сентября из-за сложной законодательной процедуры. Об этом сообщил журналист ИС "Вести" Валентин Богданов в своем канале в MAX.

По его мнению, сложность заключается в политических разногласиях в Сенате США и необходимости преодоления филибастера (тактика блокирования законопроектов парламентским меньшинством в Сенате США - прим. ред.).

Закон еще очень далек от принятия. Нужны дополнительные процедурные голосования в Сенате (чтобы преодолеть возможный филибастер), затем финальное голосование в Сенате. Преодолеть филибастер - так называется процедура бесконечного затягивания обсуждения - задача сверх сложная. В принципе, даже не решаемая. Например, у Трампа с куда более актуальным для него законом о выборах Save America Act это не получается. Собрать 60 голосов 100 сенаторов при имеющихся в наличии 53 республиканцах - это как собрать слово счастье из букв О, П, Ж, А написал Богданов

Он также указал, что голосованием в Сенате дело не ограничивается. Потом законопроект должен направиться в Палату представителей, а она возобновляет работу только в сентябре. Там тоже будут свои голосования. Только после этого закон отправится на подпись президенту США Дональду Трампу.

Точное число оставшихся голосований не фиксировано — обычно в верхней палате это 1–3, плюс процедурное, плюс финальное, плюс нижняя палата конгресса. Все зависит от сопротивления. А часть демократов, как уже сказано, критикует расширенные тарифные полномочия Трампа и возможных правок. Законопроект уже переименован в честь Грэма, имеет двухпартийную поддержку, но как говорят на Капитолийском холме "many steps from becoming law" [много шагов до того, чтобы стать законом]. То есть точно, не раньше сентября заявил Богданов

Ранее сообщалось, что в США предложили переименовать законопроект о санкциях против России в честь сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). С такой инициативой выступил бывший американский вице-президент Майк Пенс.