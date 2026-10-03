Москва3 октВести.Президент США Дональд Трамп нашел себе нового суперсоветника – искусственный интеллект (ИИ) Grok от предпринимателя Илона Маска. Американский лидер считает этот чат-бот идеальным, особенно после совета нейросети захватить президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Такое мнение выразил журналист ИС "Вести" Валентин Богданов в авторской колонке.
По его словам, глава Белого дома делится с нейросетью самым сокровенным, обсуждает с чат-ботом геополитику.
Дональд Трамп нашел себе нового суперсоветника. Он не спорит, не плетет интриги, не ругается с коллегами, не грозит отставкой и не сливает секреты либеральным New York Times и CNN. Он — чат-бот, с которым президент США делится самым сокровенным, включая мысли о будущем. В иные времена история, которую поведал журнал TIME, точно потянула бы на сенсацию года, но даже сейчас, когда все ко всему привыкли, опубликованное кажется, как минимум, экстравагантнымподчеркнул Богданов
Знакомство Дональда Трампа с искусственным интеллектом Grok произошло в 2025 году, уточнил журналист.
В декабре 2025 года Илон Маск, казалось бы, навсегда разругавшийся с Трампом, тайно вернулся в Овальный кабинет. Не с пустыми руками — с Grok’ом. И президент, по словам присутствовавшего чиновника, провел несколько часов, расспрашивая искусственный интеллект о своем президентстве и о том, каким его запомнит история. Вопросы о наследии — это еще понятно. В конце концов, кто из нас без греха? Кто не спрашивал у чат-ботов что-нибудь лестное о себе? Но в случае Трампа все это завязано на геополитикудобавил он
Богданов также сообщил: перед принятием решения захватить венесуэльского президента Дональд Трамп также посоветовался со своим искусственным помощником, тот заявил о правильности решения. Как итог — в ночь со 2 на 3 января 2026 года США провели спецоперацию в Каракасе по захвату Мадуро.
В те самые дни американский верховный главнокомандующий параллельно же приказывал наносить ракетные удары по венесуэльским лодкам, которые, по его утверждению, перевозили наркотики. В какой-то момент, перестав ходить вокруг да около, глава Белого дома спросил Grok, как венесуэльцы отреагируют, если Вашингтон захватит Мадуро. Бот Маска, по словам того же чиновника, Трампа обнадежил. Мол, Мадуро — репрессивный и глубоко непопулярный диктатор, а значит, простой народ, скорее всего, будет праздновать его падение. В следующем месяце Трамп приказал провести операцию по захвату венесуэльского президента, и даже кое-какие празднующие были. Именно тогда Трамп и сделал вывод о том, что Grok гениаленрассказал журналист
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия настаивает на скорейшем освобождении президента Венесуэлы Николаса Мадуро и супруги того - Силии Флорес.