Москва3 окт Вести.Президент США Дональд Трамп нашел себе нового суперсоветника – искусственный интеллект (ИИ) Grok от предпринимателя Илона Маска. Американский лидер считает этот чат-бот идеальным, особенно после совета нейросети захватить президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Такое мнение выразил журналист ИС "Вести" Валентин Богданов в авторской колонке.

По его словам, глава Белого дома делится с нейросетью самым сокровенным, обсуждает с чат-ботом геополитику.

Дональд Трамп нашел себе нового суперсоветника. Он не спорит, не плетет интриги, не ругается с коллегами, не грозит отставкой и не сливает секреты либеральным New York Times и CNN. Он — чат-бот, с которым президент США делится самым сокровенным, включая мысли о будущем. В иные времена история, которую поведал журнал TIME, точно потянула бы на сенсацию года, но даже сейчас, когда все ко всему привыкли, опубликованное кажется, как минимум, экстравагантным подчеркнул Богданов

Знакомство Дональда Трампа с искусственным интеллектом Grok произошло в 2025 году, уточнил журналист.

В декабре 2025 года Илон Маск, казалось бы, навсегда разругавшийся с Трампом, тайно вернулся в Овальный кабинет. Не с пустыми руками — с Grok’ом. И президент, по словам присутствовавшего чиновника, провел несколько часов, расспрашивая искусственный интеллект о своем президентстве и о том, каким его запомнит история. Вопросы о наследии — это еще понятно. В конце концов, кто из нас без греха? Кто не спрашивал у чат-ботов что-нибудь лестное о себе? Но в случае Трампа все это завязано на геополитику добавил он

Богданов также сообщил: перед принятием решения захватить венесуэльского президента Дональд Трамп также посоветовался со своим искусственным помощником, тот заявил о правильности решения. Как итог — в ночь со 2 на 3 января 2026 года США провели спецоперацию в Каракасе по захвату Мадуро.

В те самые дни американский верховный главнокомандующий параллельно же приказывал наносить ракетные удары по венесуэльским лодкам, которые, по его утверждению, перевозили наркотики. В какой-то момент, перестав ходить вокруг да около, глава Белого дома спросил Grok, как венесуэльцы отреагируют, если Вашингтон захватит Мадуро. Бот Маска, по словам того же чиновника, Трампа обнадежил. Мол, Мадуро — репрессивный и глубоко непопулярный диктатор, а значит, простой народ, скорее всего, будет праздновать его падение. В следующем месяце Трамп приказал провести операцию по захвату венесуэльского президента, и даже кое-какие празднующие были. Именно тогда Трамп и сделал вывод о том, что Grok гениален рассказал журналист

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия настаивает на скорейшем освобождении президента Венесуэлы Николаса Мадуро и супруги того - Силии Флорес.