Богданов: Зеленский сам же разбил свой любимый нарратив о выборах Богданов уличил Зеленского в "разбитии" своего любимого нарратива о выборах

Москва11 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский своими руками разбил свое любимое повествование о запрете проведения выборов во время боевых действий. Об этом журналист ИС "Вести" Валентин Богданов написал в своем канале в мессенджере MАХ.

Также журналист отметил, что своими атаками процесс выборов в Госдуму РФ Зеленский сорвать не смог.

Заявление Трампа о необходимости выборов на Украине, вряд ли могло прозвучать до проведения российских выборов в Госдуму. Но именно Зеленский сделал так, чтобы разбить свой же любимый нарратив, о том, что голосование нельзя проводить во время боевых действий. Украинские атаки процесс волеизъявления граждан России сорвать не смог. И Трамп это увидел. А разговоры про "это- другое" в Киеве могут приберечь для европейцев выразил свое мнение Богданов

Ранее президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом заявил, что украинская сторона своими попытками промешать проведению выборов в Госдуму сорвала возможность возобновления трехсторонних переговоров.