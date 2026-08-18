Москва18 авг Вести.В Богучарском районе Воронежской области поздно вечером 18 августа заработали системы оповещения, предупреждающие об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Внимание! Богучарский район – тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА написал губернатор региона Александр Гусев в мессенджере MAX

Он посоветовал жителям укрыться в безопасных помещениях, а при обнаружении БПЛА сразу уходить из зоны его видимости и звонить по телефону 112.

Незадолго до этого опасность атаки беспилотников была объявлена на всей территории Воронежской области и угроза непосредственного удара – в Кантемировском районе.