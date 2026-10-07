В Кубринске компенсации за ущерб от пожара на заводе получили более 380 человек

Более 380 жителей Кубринска получили компенсации за ущерб от пожара на заводе В Кубринске компенсации за ущерб от пожара на заводе получили более 380 человек

Москва7 окт Вести.383 жителя Кубринска в Ярославской области уже получили компенсации за ущерб, причиненный имуществу вследствие пожара и взрыва на заводе пиротехники. Информацию в MAX опубликовал губернатор Михаил Евраев.

Всего заявления подали 475 жителей, по 425 актам уже есть решения уточнил он

Специальный штаб, где люди могут оперативно узнать новости или задать интересующие вопросы, продолжает работать на улице Парковой, 15а.

Параллельно восстанавливаем жилье. В половине пострадавших домов, в 11 из 22, уже выполнили срочный ремонт крыш. Еще на восьми объектах капитально обновим кровли, в трех домах переберем и усилим чердачные перекрытия рассказал глава региона

С 9 октября начнется установка новых стеклопакетов. В ближайшее время специалисты приступят к покраске фасадов поврежденных домов. Работы по восстановлению пострадавшего жилья и оказанию всей необходимой помощи жителям продолжаются в оперативном режиме, подчеркнул Евраев.

Пожар на фабрика по производству пиротехники произошел 28 сентября. Взрывной волной повредило 22 многоквартирных дома. 14 человек погибли.