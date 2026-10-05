В Кубринске начали выплачивать матпомощь пострадавшим при пожаре на заводе

В Кубринске пострадавшие в результате пожара на заводе начали получать матпомощь В Кубринске начали выплачивать матпомощь пострадавшим при пожаре на заводе

Москва5 окт Вести.В Ярославской области начались выплаты единовременной материальной помощи пострадавшим при пожаре на заводе в Кубринске. Об этом губернатор региона Михаил Евраев сообщил в своем канале MAX.

Сегодня в Кубринске начались выплаты единовременной материальной помощи пострадавшим. Первые 258 человек уже получают средства заявил Евраев

Как отметил глава региона, территория, где произошел пожар, огорожена для обеспечения безопасности. На участке в лесополосе, где заграждение должен установить собственник, выставлена охрана.

Продолжает работать комиссия по проверке повреждений имущественного характера. Оформлено более 500 заключений, от пострадавших собрано свыше 400 заявлений. На улице Парковой, 15а в Кубринске открыт штаб, куда можно обратиться по всем вопросам.

В среду, 7 октября, с 10 до 15 часов Единый центр социальной поддержки населения Ярославской области будет по этому адресу принимать заявления на выплаты материального характера… по нескольким направлениям: единовременная материальная помощь, пособие при вреде здоровью, средства семьям погибших, в особых случаях – дополнительные выплаты уточнил глава региона

Восстановительные работы на месте пожара продолжаются. Во всех пострадавших домах закрыты от осадков окна и кровля. Фондом капремонта завезены материалы, идет замена перекрытий. Детский сад работает в штатном режиме, окна заменены. В других зданиях проведены замеры, идет подготовка к замене стеклопакетов. Также будет проведен косметический ремонт в помещениях Центра детского творчества.

Центральные улицы города очищены, завершается уборка во дворах, заявил Евраев и поблагодарил всех, кто участвует в восстановлении и ликвидации последствий пожара.

Фабрика по производству пиротехники загорелась 28 сентября. Взрывной волной были повреждены 22 многоквартирных дома. 14 человек погибли.