Свыше 40% немцев не пойдут воевать за свою страну при угрозе нападения

Более 40% мужчин 18-39 лет в ФРГ откажутся воевать в случае угрозы нападения Свыше 40% немцев не пойдут воевать за свою страну при угрозе нападения

Москва25 июл Вести.В Германии 41% мужчин в возрасте от 18 до 39 лет заявили, что не пойдут на войну добровольцами или по призыву в случае угрозы нападения на их страну. Нежелание идти на фронт по призыву высказали также 44% немецких женщин той же возрастной группы.

Только 13% немецких мужчин 18-39 лет заявили о готовности пойти на фронт добровольцами и 23% отправились бы на войну по призыву, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования компании YouGov.

Не горят желанием вставать под ружье мужчины призывного возраста и в других европейских странах. Так в Великобритании не намерены идти воевать за свою страну добровольцами или по призыву 27% мужчин, в Польше – порядка 30% мужчин и женщин, во Франции – чуть более 20%. Аналогичные настроения отмечаются в Австралии и Канаде.

При этом 32% респондентов в Германии считают, что в случае угрозы нападения им помогут США, противоположного мнения придерживаются 39%. На помощь Америки надеются также более 40% участников опроса в Великобритании, Канаде, Польше и Франции. В самих США нежелание воевать за свою страну высказали 24% опрошенных.

Исследование проводилось с 17 июня по 1 июля среди более двух тысяч совершеннолетних жителей Великобритании, Австралии, Канады, Франции, Германии, Польши и США.

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