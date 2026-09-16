Боливия и Парагвай закрыли 88-летний территориальный спор по границе Боливия и Парагвай завершили демаркацию границы спустя 88 лет

Москва16 сен Вести.Боливия и Парагвай официально завершили процесс демаркации общей государственной границы, продолжавшийся 88 лет — с момента окончания Чакской войны 1932–1935 годов. Об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на официальные источники.

Итоговое соглашение было утверждено в Ла-Пасе. Полная протяженность парагвайско-боливийской границы составляет 742 километра, из которых 38 километров пролегают по руслам рек. Совместная демаркационная комиссия вела работу на основе Договора о мире, дружбе и границах, подписанного сторонами еще в июле 1938 года.

Чакская война за спорную территорию региона Гран-Чако унесла жизни около 50 тысяч боливийцев и 40 тысяч парагвайцев и считается наиболее кровопролитным вооруженным конфликтом в Южной Америке в XX веке.