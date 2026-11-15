"Боятся нас?": хоккеист Каменский предположил, почему Канада не пускает РФ на ЧМ Каменский предположил, почему Канада запрещает сборной России играть на ЧМ

Москва15 ноя Вести.Олимпийский чемпион по хоккею в составе сборной СССР, чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" предположил, почему Канада не хочет пускать российских хоккеистов на молодежный чемпионат мира.

Может быть, они боятся нас, боятся нам проигрывать? сказал Каменский

В ноябре правительство Канады уведомило Федерацию хоккея страны и Международную федерацию хоккея (IIHF), что не будет выдавать визы российским хоккеистам для участия в молодежном чемпионате мира.

При этом CAS еще в конце октября обязал IIHF допустить российские сборные к турнирам под своей эгидой в сезоне-2026/27.