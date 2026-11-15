Москва15 нояВести.Олимпийский чемпион по хоккею в составе сборной СССР, чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" предположил, почему Канада не хочет пускать российских хоккеистов на молодежный чемпионат мира.
Может быть, они боятся нас, боятся нам проигрывать?сказал Каменский
В ноябре правительство Канады уведомило Федерацию хоккея страны и Международную федерацию хоккея (IIHF), что не будет выдавать визы российским хоккеистам для участия в молодежном чемпионате мира.
При этом CAS еще в конце октября обязал IIHF допустить российские сборные к турнирам под своей эгидой в сезоне-2026/27.