Британия извинилась перед детьми с Украины за необходимость учить русский

Британия не придумала экзамен по украинскому языку для детей беженцев Британия извинилась перед детьми с Украины за необходимость учить русский

Москва4 ноя Вести.Власти Великобритании принесли извинения украинским детям-беженцам, которым приходилось изучать русский язык в английских школах из-за отсутствия возможности сдать экзамен по украинскому. Обращение передает The Guardian.

Министр образования Джорджия Гулд выразила сожаление в связи с ситуацией, в которой оказались школьники.

Многих учеников вынудили изучать русский язык… Очень важно, чтобы у них была возможность сдать экзамен GCSE по украинскому языку сказала она

По информации издания, возможность сдавать GCSE появится в Англии к 2028 году.

GCSE (General Certificate of Secondary Education) представляет собой систему экзаменов и квалификаций, которые школьники получают по завершении обязательного этапа среднего образования в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии.

Ранее сообщалось, что приток украинских беженцев, пользующихся временной защитой в Евросоюзе, снизился в шесть раз. Падение числа приезжающих украинцев совпало с ужесточением правил предоставления временной защиты.