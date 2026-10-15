Украинский язык могут сделать экзаменационным предметом в школах Гамбурга

Украинский язык планируют добавить в экзамены для школьников в Гамбурге Украинский язык могут сделать экзаменационным предметом в школах Гамбурга

Москва15 окт Вести.Власти Гамбурга планируют сделать украинский язык предметом по выбору для выпускных экзаменов в школах, сообщил журнал Der Spiegel.

Городской парламент поручил местному правительству (Сенату) разработать и внедрить соответствующую учебную программу, говорится в статье.

Кроме того, законодатели требуют от мэрии нанять в школы достаточное число квалифицированных учителей, подготовить сопутствующие учебные материалы и запустить процедуру признания украинского языка в качестве экзаменационного предмета на всей территории Германии.

Авторами инициативы выступили представители Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и партии "Зеленые". Они полагают, что эта мера будет способствовать культурному разнообразию мегаполиса.

Согласно данным правящей в регионе коалиции, в 2024/2025 учебном году в образовательных учреждениях Гамбурга обучались примерно 5,5 тысячи детей и подростков, которые разговаривают на украинском языке.

Наряду с интеграционными курсами немецкого языка многие из них изъявляли желание изучать украинский, а также историю и культуру Украины.

В настоящее время в девяти школах Гамбурга уже открыто 19 специализированных курсов, обратил внимание Der Spiegel.

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